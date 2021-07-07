Korsan taksi sınırları aştı! Şehirler arası yolcu taşımaya başladılar

Korsan taksiler şehir içi sınırını yıkıp artık şehirler arası çalışarak haksız kazançlarına büyük rakamlar kattılar. Taksicilerin ve birçok emekçinin haklarını gasp eden korsan taksi uygulamasında işlerin nasıl yürüğünü öğrenmek için bir muhabir telefonun başına geçti. Korsan taksici, görüşmede muhabir ile sıkı sıkıya pazarlık yaptı. Haksız kazançlarıyla herkesin tepkisini alan korsan taksiler işleri büyütmek ve korsan yolculara konfor sağlamak adına özel hizmetler de sunuyor. Fiyat öğrenmek için aranan bir korsan taksici, kadınların yolculuk yapacağını öğrenince rahat etmeleri için kendi eşini de yanına alabileceğini belirtti.