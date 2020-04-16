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16.04.2020

Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu zorlu süreci canlı yayında anlattı |Video

Koronavirüs hastalığını yenen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tutluoğlu, yaşadığı zorlu süreci A Haber canlı yayınında anlattı. Tutluoğlu, gece yarısı yüksek ateş ve halsizlikle belirtiyi hissettiğini ve o an virüs kaptığını anladığını söyledi. Hastalığın kendisine dikkatsizliğin sonucu hastasından geçtiğini düşünen Tutluoğlu, tedavi sürecinin 12. gününde zorlu bir aşamaya girildiğini ama bu savaştan zaferle ayrıldığını anlattı. Tutluoğlu, tedavi sürecinin ardından bugün sağlığına kavuşarak tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

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