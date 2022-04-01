Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk doktor Cemil Taşçıoğlu! Hocaların Hocası’na saygı ve minnetle…

Koronavirüs ile mücadelenin kahramanları şüphesiz ki sağlık çalışanları. Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana fedakarca çalışan o kahramanlardan maalesef hayatını kaybedenler de oldu. İşte o isimlerden birisiydi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ulu çınarı olarak bilinen Hocaların Hocası Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını tespit eden isimdi. Ama maalesef o hastadan kaptığı virüs nedeniyle de hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Vefatının yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

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