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Koronavirüsten hayatını kaybeden ilk doktor Cemil Taşçıoğlu! Hocaların Hocası’na saygı ve minnetle…

A Haber
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Giriş: 01.04.2022 11:08
Koronavirüs ile mücadelenin kahramanları şüphesiz ki sağlık çalışanları. Salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana fedakarca çalışan o kahramanlardan maalesef hayatını kaybedenler de oldu. İşte o isimlerden birisiydi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ulu çınarı olarak bilinen Hocaların Hocası Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını tespit eden isimdi. Ama maalesef o hastadan kaptığı virüs nedeniyle de hayatını kaybeden ilk hekim oldu. Vefatının yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.
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