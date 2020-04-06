Koronavirüse karşı çocuklardan 'evde kal' çağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alındı. Bunun en önemlisi de 'sosyal mesafe' kuralı. Bu kapsamda toplumun her kesiminden 'evde kal' çağrıları geliyor. Bir çağrı da çocuklardan geldi. İşte çocukların 'evde kal' çağrısı...