- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Koronavirüse karşı çocuklardan 'evde kal' çağrısı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de de görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alındı. Bunun en önemlisi de 'sosyal mesafe' kuralı. Bu kapsamda toplumun her kesiminden 'evde kal' çağrıları geliyor. Bir çağrı da çocuklardan geldi. İşte çocukların 'evde kal' çağrısı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.