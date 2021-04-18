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Koronavirüs silah mı değiştirdi? Canlı yayında korkutan açıklama: Son 3-4 gündür yoğun bakım ihtiyacı daha da arttı
Türkiye salgının başladığı 13 aydan bu yana vaka ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı. Yoğun bakımlardaki hastalar artık çocuk ve gençlerden de oluşuyor. Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Cander, "Son 3-4 gündür yoğun bakım ihtiyacı daha da arttı" ifadelerini kullandı.