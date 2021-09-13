13 Eylül 2021, Pazartesi
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Koronavirüs semptomları değişti! 5 belirtiye dikkat | Kovid-19 belirtileri neler?
İngiltere'de yapılan bir araştırma Kovid-19 semptomlarının değiştiğini ortaya koydu. Araştırma; varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor. Rapora göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor. Uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.