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Koronavirüs semptomları değişti! 5 belirtiye dikkat | Kovid-19 belirtileri neler?

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Giriş: 13.09.2021 10:49
İngiltere'de yapılan bir araştırma Kovid-19 semptomlarının değiştiğini ortaya koydu. Araştırma; varyantlar ve aşı olan kişilerde farklı semptomların görülmesi nedeniyle koronavirüs belirtilerinin değiştiğine işaret ediyor. Rapora göre, burun akıntısı , baş ağrısı , hapşırma , boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemin en yaygın 5 semptomu arasında gösteriliyor. Uzmanlar bu belirtilere sahip olan kişilerin aşılı olsun ya da olmasın mutlaka test yaptırmaları gerektiğinin altını çiziyor.
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