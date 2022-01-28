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Koronavirüs geçiren Omicron’a yakalanıyor
Omicron varyantına yakalananların üçte ikisinin daha önce Kovid-19'a yakalandığı otaya çıktı.
Prof. Dr. İlyas Dökmetaş virüs farklı etkenlerde ortaya çıktığı için başka varyantlara da yakalanabilmenin mümkün olduğunu ifade etti.
Dökmetaş, "Hastalarımız içerisinde de daha önce kovid geçirmiş ama arkasından yeniden kovid geçirenler var. Bunların bir kısmında Omicron alt grubunun olduğunu görüyoruz." dedi.
- Bir kış döneminde 3-4 kez grip geçirebilirsiniz çünkü etkenler farklıdır. Kovid-19 da böyledir. Onu geçirdikten sonra daha sonra deltayla geçiren Omicronla hasta olabilir. Omicronla hastalığı geçirenlerin geriye yönelik yapılan incelemelerinde bir çalışmada yüzde 30 bir çalışmada yüzde 50'nin üzerinde daha önce kovid geçirdikleri görülmüş
Profesör Dökmetaş aşı çağrısı da yaptı.
- Aşının koruyuculuğu daha yüksek. Hastalıktan sonra enfekte olmakla aşıdan sonra enfekte olmak arasında farklar var.