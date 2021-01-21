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Korkunç rakam! Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

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Giriş: 21.01.2021 16:30
Güncelleme:21.01.2021 16:30
Yapılan araştırmalar Türkiye'deki ekmek israfının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye her gün 5 milyon ekmeği çöpe atıyor. Günde 5 milyon... Yılda 2 milyar adet ekmek israf ediliyor. Rakamlar korkunç.... Prof.Dr. Aziz Akgül yapılan israfın ciddiyetine dikkat çekiyor. Peki ekmek israfını önlemek için neler yapılabilir? Yanıtı haberimizde...
Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor
Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor
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