Korkunç rakam! Günde 5 milyon ekmek çöpe gidiyor

Yapılan araştırmalar Türkiye'deki ekmek israfının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye her gün 5 milyon ekmeği çöpe atıyor. Günde 5 milyon... Yılda 2 milyar adet ekmek israf ediliyor. Rakamlar korkunç.... Prof.Dr. Aziz Akgül yapılan israfın ciddiyetine dikkat çekiyor. Peki ekmek israfını önlemek için neler yapılabilir? Yanıtı haberimizde...