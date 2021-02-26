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Korkunç kaza! Otomobil kamyona ok gibi saplandı

İHA
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Giriş: 26.02.2021 20:47
Güncelleme:26.02.2021 20:48
Kırıkkale’de sürücüsünün aşırı sürat yapması nedeniyle otomobil kamyona ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta 2 genç yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, Bağdat Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Ş. (22) idaresindeki 71 FK 557 plakalı otomobil, sürücüsünün aşırı sürat yapması sonucu Mustafa K.'nın kullandığı 37 AF 370 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hamza Ş. ile arkadaşı Ahmet Ç. (25), ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 2 yaralının sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Trafik polisi, 35 metre firen ölçümü yapılan kaza yerinde incelemelerde bulundu. Kaza nedeniyle kara yolundaki trafiğin akışı bir süreliğine tek şerit üzerinden sağlandı. Kazalı otomobilin çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden çift şerit olarak trafiğe açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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