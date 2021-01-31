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Korkunç kaza kamerada! Kontrolden çıkan TIR böyle parçalandı

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Giriş: 31.01.2021 09:42
Güncelleme:31.01.2021 10:35
ABD'de buzlu yolda kontrolü kaybeden TIR önünde ilerleyen başka bir TIR'a çarptı. İki aracın parçalara ayrıldığı korkunç kaza araç içi kameraya bakın nasıl yansıdı.

Buzlu yolda sürat yapan TIR kontrolden çıktı. Korkunç kaza araç içi kameraya işte böyle yansıdı.

Görüntüler ABD'nin Wyoming eyaletinden. Buz tutan yolda hızla ilerleyen bir TIR önünde ilerleyen TIR'a çarpmamak için ani fren yaptı. Ancak çok geç kalmıştı.

Kontrolü kaybeden araç önündeki TIR'a büyük bir gürültüyle çarptı.

Koca TIR'ın paramparça olduğu anlar yoldan geçen bir aracın kamerasına işte böyle yansıdı.

Facianın eşiğinden dönülen kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı.

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