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Korku dolu ev! Dev iskeletler, büyük örümcekler…

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Giriş: 16.10.2021 16:54
ABD'li inşaatçı Alan Perkins, ziyaretçilerini 30 metrelik iskeletler ve dev örümcek maketleriyle karşılıyor. Dekorasyon meraklısı Perkins'in evini getirdiği son hal, görenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

Maket iskeletler, yapay örümcekler... Bunlar ABD'li Alan Perkins'in evini süslemek için kullandığı malzemeler.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio kentinde yaşayan inşaatçı Perkins her sene evini farklı bir şekilde dekore edip ilgi odağı oluyor.

Bu sene ise ürkütücü bir tema ile meraklıların karşısına çıktı.

Perkins, iki tane 30 metrelik iskelet kol ile evin girişini dekore etti.

Dev örümcek ağları ve arka bahçesine yaptığı yapay mezarlar ile korku filmi setlerini aratmayacak bir iş çıkarttı.

Perkins'in çabası çevresindekileri bu yıl da etkilemeyi başardı.

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