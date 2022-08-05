05 Ağustos 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Korku dolu anlar kamerada! Nehre düşen kamyonu kurtaracaktı ki…
Son dakika haberi... Hindistan'ın Orissa eyaletinde bir kamyon nehre düştü. Kamyonu nehirden çıkarmak için bölgeye gönderilen vinç de benzer bir son yaşadı.