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Korku dolu anlar kamerada! Nehre düşen kamyonu kurtaracaktı ki…

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Giriş: 05.08.2022 09:14
Son dakika haberi... Hindistan'ın Orissa eyaletinde bir kamyon nehre düştü. Kamyonu nehirden çıkarmak için bölgeye gönderilen vinç de benzer bir son yaşadı.
Nehre düşen kamyonu kurtaracaktı ki… NEHRE DÜŞEN KAMYONU KURTARACAKTI Kİ…

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