Kore gazisi asırlık çınarın hikayesi

91 yıllık ömrüne çok şey sığdırmıştı Mustafa Şevket Tarı, güzel hatıralar kadar acı olanlar da vardı. O 1950 kore savaşı'nın kahramanlarından biri. 91 yaşındaki Mustafa Amca gaziliğinin yanında hem de eski bir gazeteci. İşte A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle...

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