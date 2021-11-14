14 Kasım 2021, Pazar
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Kore gazisi asırlık çınarın hikayesi
91 yıllık ömrüne çok şey sığdırmıştı Mustafa Şevket Tarı, güzel hatıralar kadar acı olanlar da vardı. O 1950 kore savaşı'nın kahramanlarından biri. 91 yaşındaki Mustafa Amca gaziliğinin yanında hem de eski bir gazeteci. İşte A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle...