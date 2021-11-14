14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kore gazisi asırlık çınarın hikayesi

Kore gazisi asırlık çınarın hikayesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2021 12:32
91 yıllık ömrüne çok şey sığdırmıştı Mustafa Şevket Tarı, güzel hatıralar kadar acı olanlar da vardı. O 1950 kore savaşı'nın kahramanlarından biri. 91 yaşındaki Mustafa Amca gaziliğinin yanında hem de eski bir gazeteci. İşte A Haber muhabiri Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er'in görüntüleriyle...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kore gazisi asırlık çınarın hikayesi
Kore gazisi asırlık çınarın hikayesi
Küçük çocuk çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
Küçük çocuk çamaşır makinesinde hayatını kaybetti
Yolcu seçen taksicilere ceza yağdı
Yolcu seçen taksicilere ceza yağdı
İkinci el bisiklet fiyatları patladı! Arabayla yarışıyor
İkinci el bisiklet fiyatları patladı! Arabayla yarışıyor
Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı...
Uzun ve sağlıklı yaşamın sırrı...
200 bin TL’lik Tofaş otomobil görenleri şaşırttı
200 bin TL’lik Tofaş otomobil görenleri şaşırttı
Diyarbakır’da kadın başarısı
Diyarbakır'da kadın başarısı
Ahmet Kekeç anısına
Ahmet Kekeç anısına
Yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
Yoğun sis! Görüş mesafesi düştü
Nostalji kokuyor! 45 senelik...
Nostalji kokuyor! 45 senelik...
Eski eşini kurşun yağmuruna tuttu
Eski eşini kurşun yağmuruna tuttu
İstanbul’da korkutan patlama
İstanbul'da korkutan patlama
Daha Fazla Video Göster