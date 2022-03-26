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Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra’dan haber var: Sol beyin lobu ağır hasarlı

DHA
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Giriş: 26.03.2022 09:39
Antalya'nın Serik ilçesinde, Mahra Melin'in (10) sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalması sonucu ağır yaralandı. Sağ bacağı diz üstünden kesilen Mahra'nın beyin MR sonucunun çıktığını ifade eden babası Murat Pınar, "Sonuçlar kötü, özellikle sol beyinde ağır hasar tespit edildi" sözleriyle kızının durumunu açıkladı.
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