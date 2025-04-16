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Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 16.04.2025 14:41
11 Nisan'da Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde çocuk bakıcılığı yaptığı evden çıkan 42 yaşındaki Zekiye Atmış sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Atmış bacaklarından yaralanırken, yardıma koşan mahalleli köpekleri uzaklaştırdı. Atmış, çevredeki bir kişi tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Atmış ardından taburcu edildi.
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Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
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