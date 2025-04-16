16 Nisan 2025, Çarşamba
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Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı
11 Nisan'da Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde çocuk bakıcılığı yaptığı evden çıkan 42 yaşındaki Zekiye Atmış sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Atmış bacaklarından yaralanırken, yardıma koşan mahalleli köpekleri uzaklaştırdı. Atmış, çevredeki bir kişi tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Atmış ardından taburcu edildi.