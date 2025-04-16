Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

11 Nisan'da Hatay’ın Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde çocuk bakıcılığı yaptığı evden çıkan 42 yaşındaki Zekiye Atmış sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Atmış bacaklarından yaralanırken, yardıma koşan mahalleli köpekleri uzaklaştırdı. Atmış, çevredeki bir kişi tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Atmış ardından taburcu edildi.

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