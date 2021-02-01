Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı

Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı.