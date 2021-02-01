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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

A Haber
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Giriş: 01.02.2021 15:20
Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı

Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı.

Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı KÖPEK BALIĞINDAN BALIKÇIYA TOKAT! NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
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Köpek balığından balıkçıya tokat!
Köpek balığından balıkçıya tokat!
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