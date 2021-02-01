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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı

A Haber
Giriş Tarihi: 01.02.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 14:23
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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Görüntüler Yeni Zelanda'da kayda geçti.

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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Büyük bir heyecanla oltasına takılan köpek balığını çekmeye çalışan balıkçı neye uğradığını şaşırdı.

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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Uzun uğraşın sonunda mutlu sona kavuşacakken köpek balığının tokadıyla karşılaştı.

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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Hem avından oldu hem de tokat yedi.

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Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

12 yıldır köpek balıkları üzerine araştırma yapan Mia Vorster, çok nadir olan bir olaya şahit oldu. Yamyam köpek balığı rakibini tek lokmada yutmaya çalıştı.