Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı

Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı