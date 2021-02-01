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01 Şubat 2021, Pazartesi
Haberler Galeri Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı
Köpek balığından balıkçıya tokat! Neye uğradığını şaşırdı
Olta balıkçısının yaşadığı ilginç anlar kameraya yansıdı. Oltaya takılan köpek balığı balıkçıya kuyruğuyla tokat attı. O anlar ise kayıktaki bir diğer kişi tarafından kayda alındı
Giriş Tarihi: 01.02.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 14:23