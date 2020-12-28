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Köpeği kamyonetin arkasında sürükledi! O anlar kamerada

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Giriş: 28.12.2020 09:30
Bursa'da bir kişi, kamyonetin arkasına oturarak boynuna bağladığı tasmayla köpeği sürükledi. Kamyonetin kasasına köpeği almak yerine aracın peşinden koşturan kişi ise kendisini görüntüleyen vatandaşa 'çek çek hemen çek ver' diye tepki gösterdi.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti.

Seyir halinde giden kamyonetin kasasında oturan bir kişi, boynuna tasma bağladığı köpeği metrelerce sürükledi.

Yoldan geçen diğer bir araçtaki vatandaşın duruma tepki göstermesi üzerine sinirlenen adam, 'Çek çek hemen çek ver' diyerek tepki gösterdi.

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