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Köpeği ezdi durmadan yoluna devam etti

DHA
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Giriş: 28.09.2021 09:18
Tuzla'da, kamyonet yol ortasında uzanan köpeği ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir süre sonra öldü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Organize Deri Sanayi bölgesinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda uzanan köpeğin üzerinden geçerek ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken bir süre can çekişen köpek öldü.

OLAY ANLARI KAMERADA

Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor. Köpek bir süre sonra hayatını kaybediyor.

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