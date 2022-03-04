05 Mart 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı! İstanbul'da insanlık dışı görüntüler
Başakşehir’de bir kişi kulübesinde olan köpeğe önce silahla ateş etti, sonrasında da ise defalarca köpeğe değnekler fırlattı. Şüpheli kısa gürede gözaltına alınırken, köpeğe eziyet anları kameralara yansıdı.