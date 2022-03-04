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Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı! İstanbul'da insanlık dışı görüntüler

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Giriş: 04.03.2022 23:48
Başakşehir’de bir kişi kulübesinde olan köpeğe önce silahla ateş etti, sonrasında da ise defalarca köpeğe değnekler fırlattı. Şüpheli kısa gürede gözaltına alınırken, köpeğe eziyet anları kameralara yansıdı.
Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı!
Köpeğe önce ateş etti sonra değnekler fırlattı!
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