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Konyalı sürücüye hiç gitmediği İstanbul'da ceza kesildi

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Giriş: 14.08.2020 15:50
Güncelleme:14.08.2020 15:50
Konya’da yaşayan Ali İhsan Çakıcı, 4 yıl önce aldığı 42 FAB 97 plakalı otomobiline ilk olarak 29 Haziran’da olmak üzere 27 Temmuz’a kadar 9 defada İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsünden izinsiz geçiş cezası kesildi. Konya'da yaşayan Ali İhsan Çakıcı, 4 yıl önce aldığı 42 FAB 97 plakalı otomobiline ilk olarak 29 Haziran'da olmak üzere 27 Temmuz'a kadar 9 defada İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsünden izinsiz geçiş cezası kesildi. Cep telefonuna arka arkaya gelen mesajların ardından durumun farkına varan Ali İhsan Çakıcı, 220 lira borcunun olduğunu ve günden güne cezasının arttığını öğrendi. Cep telefonuna gelen köprü geçiş mesajlarının dolandırıcılar tarafından gönderildiğini düşünerek dikkate almayan Ali İhsan Çakıcı, internetten yaptığı araştırmanın ardından kendi aracına kesilen cezanın gerçek olduğunu fark etti.


"İHLALLİ GEÇİŞ VE PARA CEZASI GİBİ İŞLEMLER DURDURULMUŞTUR"
ICA Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu İşletmesi tarafından yapılan açıklamada: "13 Ağustos 2020 Perşembe günü, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yayınlanan "Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi" başlıklı haber doğrultusunda kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Plakalardaki kirlenme, standart olmayan plaka kullanılması, hız sınırlamalarının aşılması ve gişelerdeki talimatlara aykırı manevra gibi nedenlerden dolayı yanlış plaka okunması benzeri vakalar tarafımızdan düzeltilerek tahakkuk, otoyolu kullanan gerçek plaka numarasına yöneltilmektedir. Bu uygulama şirketimiz dahil olmak üzere, Ulusal Ücret Toplama Sistemi'nin kullanıldığı tüm otoyol ve tünellerde aynı biçimde sürdürülmektedir. İHA aracılığıyla kamuoyuna yansıyan ve 42 FAB 97 plakalı araç özelinde gündeme getirilen iddialar, araç sahibi tarafından 12.08.2020 tarihinde şirketimize aktarılmış ve bu başvuru üzerine tarafımızca incelemeye başlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda, geçişi yapan araca ilişkin tahakkukun, sistemlerin yanıltılması suretiyle 42 FAB 97 sayılı plakaya yansıtıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle habere konu olan araca yönelik ihlalli geçiş ve para cezası gibi işlemler durdurulmuştur. Konuyu bilgilerinize sunarız" ifadelerine yer verildi.
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