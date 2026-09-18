-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
ABD'den İsrail'e 40 bin adetlik silah sevkiyatı! Bombalar İran için mi kullanılacak?
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

ABD'den İsrail'e 40 bin adetlik silah sevkiyatı! Bombalar İran için mi kullanılacak?

Bombaların satışı henüz ABD Kongresi'nden onaylanmazken, mühimmatların nerede kullanılacağı sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, bombaların sığınak delici gövdeye sahip oluşturduğunu belirtirken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eşzamanlı bir operasyon başlatabileceğine dikkat çekti. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise savaşın genişletilebilme durumunun ortaya çıktığını vurgulayarak "Trump bombayı kucağına koyup pimini de Netanyahu'nun eline verdi ve 'İstediğin zaman çek' dedi." ifadelerini kullandı.

İsrail’den Yunanistan’a kuşatma planı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: Atina’ya İsrail kapanı!
Sonraki Video
İsrail’den Yunanistan’a kuşatma planı mı? A Haber’de çarpıcı analiz: Atina’ya İsrail kapanı!
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar