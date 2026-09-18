ABD'den İsrail'e 40 bin adetlik silah sevkiyatı! Bombalar İran için mi kullanılacak?

Bombaların satışı henüz ABD Kongresi'nden onaylanmazken, mühimmatların nerede kullanılacağı sorusu A Haber'de masaya yatırıldı. Askeri stratejist Dr. Eray Güçlüer, bombaların sığınak delici gövdeye sahip oluşturduğunu belirtirken, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik eşzamanlı bir operasyon başlatabileceğine dikkat çekti. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise savaşın genişletilebilme durumunun ortaya çıktığını vurgulayarak "Trump bombayı kucağına koyup pimini de Netanyahu'nun eline verdi ve 'İstediğin zaman çek' dedi." ifadelerini kullandı.