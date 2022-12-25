25 Aralık 2022, Pazar
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Konya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Konya'nın Ereğli ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücü Ahmet Yavuz İlme ve yedek şoföründe bulunduğu 15 kişi yaralandı.