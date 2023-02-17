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Konya'da yangın: 7 depremzede hayatını kaybetti

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Giriş: 17.02.2023 11:57
Son dakika haberleri... Konya'da yangın çıkan müstakil evin çatısının çökmesi sonucu depremzede oldukları öğrenilen 7 yabancı uyruklu hayatını kaybetti.
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