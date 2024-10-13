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Konya'da polise bıçaklı saldırı! A Haber polise saldırının yapıldığı yerde

Konya'da polise bıçaklı saldırı! A Haber polise saldırının yapıldığı yerde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 15:33
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yardım çağrısı üzerine bir eve giden polislerden biri bıçakla yaralandı. Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, saldırgan vurularak yakalandı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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A Haber polise saldırının yapıldığı yerde
A Haber polise saldırının yapıldığı yerde
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