19 Şubat 2022, Cumartesi
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Konya’da otobüs kazası: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre… Konya’da sabah saatlerinde soğuk hava nedeniyle yolda oluşan buzlanma sebebiyle otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı.
Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.