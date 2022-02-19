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Konya’da otobüs kazası: 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı

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Giriş: 19.02.2022 09:07
Güncelleme:19.02.2022 09:24
Son dakika haberine göre… Konya’da sabah saatlerinde soğuk hava nedeniyle yolda oluşan buzlanma sebebiyle otobüs devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışmalara başladı.

Konya'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.Konya-Aksaray kara yolunun 50. kilometresinde 48 J 8149 plakalı tur otobüsü devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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