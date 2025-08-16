Konya’da metruk binada yangın

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Mecidiyeler Sokak’ta bulunan içi ahşap olan boş metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangında yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. İç kısmı ahşap olan 2 katlı binada yangın sırasında kısmi çökmeler yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

