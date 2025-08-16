16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Konya’da metruk binada yangın
Konya’da metruk binada yangın

Konya’da metruk binada yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2025 01:19
Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Mecidiyeler Sokak’ta bulunan içi ahşap olan boş metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yangında yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. İç kısmı ahşap olan 2 katlı binada yangın sırasında kısmi çökmeler yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’da metruk binada yangın
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Seydişehir’de metruk depoda yangın
Seydişehir'de metruk depoda yangın
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Gölette kurtarmaya çalıştığı kuzeniyle beraber boğuldu
Eskişehir’de belediye binasında yangın paniği
Eskişehir'de belediye binasında yangın paniği
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
1,5 yaşındaki çocuk balkondan düştü
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Mesai arkadaşına çekiçle saldırdı
Marmara Denizi’nde poyraz sahili vurdu
Marmara Denizi'nde poyraz sahili vurdu
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Tokat’ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Çaycuma’da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
Çaycuma'da aynı yerde iki kez çıkan yangın korkuttu
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 26. yılı
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26. yılı
Konya’da metruk binada yangın
Konya’da metruk binada yangın
Daha Fazla Video Göster