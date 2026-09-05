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Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar! 200 bin TL’lik soruya ne yanıt verdi?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kim Milyoner Olmak İster'de nefes kesen anlar! 200 bin TL’lik soruya ne yanıt verdi?

atv ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 4 Eylül Cuma akşamı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. Avukat Ersoy Zırhlıoğlu'nun yarışmacı koltuğuna oturduğu bölümde, ilk sorudan itibaren tüm soruları doğru yanıtlayan Zırhlıoğlu, 100 bin TL değerindeki 8. soruyu da doğru bilerek 9. sorunun kilidini açtı. Ancak Kanada'da yaşadığı dönemde 1 Mayıs'ta çalıştığını hatırlamasına rağmen doğru cevaptan emin olamayan yarışmacı, 100 bin TL ile yarışmadan çekildi.

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