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Konya'da bebek balkondan düştü o anlar kamerada

Konya'da bebek balkondan düştü o anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.10.2024 13:53
Güncelleme:28.10.2024 13:56
Konya'nın Kulu ilçesinde 1,5 yaşındaki bebek misafirliğe gittikleri evin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Bebeğin düşme anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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