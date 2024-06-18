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Konya'da arpa ekili arazi alev alev yandı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 18.06.2024 13:50
Güncelleme:18.06.2024 13:50
Konya'nın Ereğli ilçesinde arpa ekili arazide çıkan yangın kısa sürede büyürken itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.
Konya’da arpa ekili arazi alev alev yandı
Konya'da arpa ekili arazi alev alev yandı
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