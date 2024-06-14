Konya'da anaokulunda dehşet kamerada! 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı | Ailesi gözyaşları içinde izledi

Konya'da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Özel bir anaokulunun uyku odasında 4 yaşındaki M.U.S. adlı kız çocuğu, yanındaki yatakta uyuyan 3 yaşındaki B.C. adındaki erkek çocuğuna saldırıp, vücudunun 13 yerinden ısırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, B.C. öğretmenlerin müdahalesi ile kurtarıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN