Konya'da 5,0 büyüklüğünde deprem! İşte sarsıntı anından ilk görüntü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 18.06'daki deprem yerin 7,24 kilometre derinliğinde oldu. İşte detaylar...