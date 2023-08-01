01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Konya'da 5,0 büyüklüğünde deprem! İşte sarsıntı anından ilk görüntü

Konya'da 5,0 büyüklüğünde deprem! İşte sarsıntı anından ilk görüntü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.08.2023 18:25
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Konya'nın Selçuklu ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 18.06'daki deprem yerin 7,24 kilometre derinliğinde oldu. İşte detaylar...
Konya’da 5,0 büyüklüğünde deprem!
Konya'da 5,0 büyüklüğünde deprem!
Bursa İnegöl’de fabrika yangını!
Bursa İnegöl'de fabrika yangını!
Mide bulandıran manzara! Fare tepsilerde gezdi börek yedi
Mide bulandıran manzara! Fare tepsilerde gezdi börek yedi
Küçüksu Deresi hastalık saçıyor
Küçüksu Deresi hastalık saçıyor
Lezzetiyle damak çatlatıyor!
Lezzetiyle damak çatlatıyor!
Cipiyle tramvay yoluna girdi
Cipiyle tramvay yoluna girdi
Afetzedeler için köy evleri yapılıyor
Afetzedeler için köy evleri yapılıyor
Sırtına yorgun mermi isabet etti
Sırtına yorgun mermi isabet etti
Sadrazam dedesinden araziler kaldı!
Sadrazam dedesinden araziler kaldı!
Esenyurt’taki kanlı baskında yeni gelişme
Esenyurt'taki kanlı baskında yeni gelişme
Yüzlerce leyleğin evi
Yüzlerce leyleğin evi
Antalya’da can pazarı!
Antalya'da can pazarı!
Daha Fazla Video Göster