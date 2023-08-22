22 Ağustos 2023, Salı
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Konya Ovası kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya! Yer altı su kaynakları için alarm verildi
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası, yeraltı suyu 50 metre azalırken, bazı bölgelerde ise 400 metreye kadar açılan kuyulardan su çıkmadığı görüldü. Raporlara sunulan sonuçlarda kayıtlı 40 bin kuyunun 3 katı fazlası kayıt dışı su kuyusu olduğunu belirten uzmanlar, yeraltı suyuna dayalı tarımsal sulamanın çok sürdürülebilir olmadığının uyarısını yaptı.