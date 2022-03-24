24 Mart 2022, Perşembe
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Konya Ovası can çekişiyor! Sağanak yağışlar yeterli oldu mu?
Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda, bu sezon bölgeye düşen yağışlar sonrasında yer altı su seviyelerinde yükselme beklentisi oluştu. Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, bu beklentinin yanlış olduğunu belirterek, ''Yağışın artması veya eksilmesi, maalesef yer altı suyu seviyesinin düşmesine engel olamıyor. Yer altı suları açısından baktığımız zaman birçok veri değerlendirildiğinde artık yoğun bakım ünitesindeki hasta gibi bir durumla karşı karşıyayız” dedi.