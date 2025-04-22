Kontrolden çıkan otomobil demiryoluna uçtu!

Kaza, Batman Belde Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. 45 ABA 440 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce demir bariyerleri aşıp ardından yaklaşık 7 metre yüksekliği bulunan köprülü hemzemin geçitten demiryoluna uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan F.D. (43), E.D. (35) ve E.A. (50), yapılan ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. E.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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