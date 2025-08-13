13 Ağustos 2025, Çarşamba

Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2025 00:28
Kaza saat 19.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Mezit boğazında meydana geldi. Bozüyük'ten İnegöl'e giden Yılmaz Ç. (56) yönetimindeki 35 AGA 116 plakalı dolma biber yüklü kamyon, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Bariyerlere çarpan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü ile araçtaki Necat Ç. (36) ve Talha Ramazan A. (19) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
