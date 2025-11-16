16 Kasım 2025, Pazar
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde facia! Bakır madeninde göçük: 32 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde bulunan bir bakır madeninde meydana gelen göçük, büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre yaşanan göçükte 32 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldığını, enkaz altında başka işçilerin de olabileceğini bildirdi.