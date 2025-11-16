16 Kasım 2025, Pazar

Haberler Yaşam Videoları Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde facia! Bakır madeninde göçük: 32 ölü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.11.2025 23:06
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletinde bulunan bir bakır madeninde meydana gelen göçük, büyük bir faciaya yol açtı. İlk belirlemelere göre yaşanan göçükte 32 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın ardından bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldığını, enkaz altında başka işçilerin de olabileceğini bildirdi.
