Komisyonda kavga! CHP’li vekiller birbirine girdi!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Meclis’teki bütçe görüşmelerine, CHP'li vekillerin kendi içindeki tartışmaları damga vurdu. CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Halk TV'yi hakkında yalan haber yaptığı gerekçesiyle protesto etti. CHP'li Çakır'ın kendisine sahip çıkmayan partili arkadaşlarına da tepkisi vardı.

