Kombi açmayan komşuya dava açılabilir mi?

Kışın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde bazıları "kombi açmayan komşu" mağduru oluyor. Komşusu kalorifer yakmayıp tasarruf ettiği için ısınamıyor, doğal gaza fazla yüklenip yüksek tutar fatura ödemek durumunda kalabiliyor. İşte bu durumda kat maliklerinin kombi yakmayan komşuya karşı hangi hakları var sorusuna yanıt aradık. Detaylar haberimizde...

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