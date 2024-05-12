Kömbe, pestil kavurması ve daha nicesi... Kahvaltı sofrasında yok yok! Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası

Türk mutfağının zenginliğini yansıtan yerlerden biri de Doğu Anadolu Bölgesi. Özellikle yöresel lezzetlerle kurulan kahvaltı sofraları büyük beğeni alıyor. A Haber ekipleri Türkiye'nin farklı bölgelerinde bazı tatlar değişiklik gösterse de mükellef bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazlarını sizler için görüntüledi.

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