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Kömbe, pestil kavurması ve daha nicesi... Kahvaltı sofrasında yok yok! Gelenekten geleceğe kahvaltı sofrası

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.05.2024 11:03
Türk mutfağının zenginliğini yansıtan yerlerden biri de Doğu Anadolu Bölgesi. Özellikle yöresel lezzetlerle kurulan kahvaltı sofraları büyük beğeni alıyor. A Haber ekipleri Türkiye'nin farklı bölgelerinde bazı tatlar değişiklik gösterse de mükellef bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazlarını sizler için görüntüledi.
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