Kolları ve ayakları olmayan İdlibli Muhammed Bebek Hatay'da tedavi altına alındı | Video

Herkesin dikkatini çeken 14 aylık Muhammed bebek, tedavi için Hatay’a getirildi. İlk muayenesi gerçekleştirilen Muhammed bebeğe protez kol ve bacak takılabileceği tespit edildi. Muhammed bebek, dün gece itibariyle tedavisinin devamı için Ankara’ya gönderildi.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'de zor şartlarda hayatına devam etmeye çalışan doğuştan ayak ve kolları olmayan 14 aylık Muhammed bebek Hatay'da tedavi altına alındı.

PROTEZ KOL VE BACAK TAKILACAK

Muhammed bebeğe uzun bir tedavi sonrasında protez kol ve bacak takılacak. Muhammed bebeğin tedavisi bununla sınırlı kalmayacak.

Doktorların görüşlerine göre Muhammed'e gerekli tüm tedaviler uygulanacak.