Kolezyum duvarına adını yazan turist aranıyor

İtalya'da bir turist dünyanın en ünlü yapılarından biri olan Kolezyum'un duvarlarına kendisinin ve nişanlısının adını kazıdı. Bunu fark eden yetkililer turist hakkında suç duyurusunda bulundu. İtalya şimdi o turisti arıyor.

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