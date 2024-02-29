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Kolay para vaadiyle tuzağa düşürdüler! Jigololukla kandıran çeteye operasyon

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Giriş: 29.02.2024 15:32
İstanbul Büyükçekmece'de "jigolo" olma vaadiyle insanları kandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin 26 kişiyi toplam 575 bin lira dolandırdığı öğrenildi.
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