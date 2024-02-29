29 Şubat 2024, Perşembe
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Kolay para vaadiyle tuzağa düşürdüler! Jigololukla kandıran çeteye operasyon
İstanbul Büyükçekmece'de "jigolo" olma vaadiyle insanları kandıran bir çeteye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilerin 26 kişiyi toplam 575 bin lira dolandırdığı öğrenildi.