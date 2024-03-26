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Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi: Kolunu kesebiliriz

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Giriş: 26.03.2024 10:02
Mide küçültme ameliyatı olan gurbetçi Sevda D. hızla kilo vermesinin ardından kolundaki sarkan deriyi aldırmak için tam iki kez farklı doktorlar tarafından ameliyat edildi. Ancak talihsiz kadın son operasyonun ardından adeta ölümle burun buruna geldi. Kolunda hissizlik ve ağrı yaşayan kadın, ameliyatı yapan Op. Dr. Defne E.'nin "kolunu kesebiliriz" mesajı sonrası ise şoka girdi.
Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi
Kol gerdirme ameliyatı sonrası doktorun mesajıyla şoka girdi
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