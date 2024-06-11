11 Haziran 2024, Salı
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Kokoreçte ithal bağırsakla gelen şüphe
Kokoreçte son aylarda artan maliyetlerin etkisiyle yurt dışından ithal bağırsak getirildiğini belirten sektör temsilcileri, bu ürünlerin İslami usullere uygun kesilip kesilmediğinin bilinmediğine dikkat çekti. İthal bağırsağın yerli bağırsak ile karıştırıldığı belirtilirken, ürünlerin ağırlıklı olarak İstanbul piyasasında tüketildiği iddia edildi. .