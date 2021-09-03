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Kocaeli’nde emniyetten denetim! 25 milyon makaron ele geçirildi

İHA
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Giriş: 03.09.2021 12:45
Kocaeli Derince’de TEM Otoyolu üzerinde durdurulan 2 kamyon ve bir depoda yapılan arama sonucunda 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron bulundu. Olaya ilişkin 4 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) polisleri, TEM Otoyolu'nda hareket halinde olan 2 kamyonun gümrük kaçağı makaron sevkiyatı yaptığı doğrultusunda ihbar gelmesi üzerine harekete geçti.

25 MİLYON 500 ADET MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından takibe alınan kamyonlar, Derince ilçesinde düzenlenen operasyonla durduruldu. Ekipler tarafından yapılan aramalarda, kamyonların kasasında onlarca koli dolusu gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi.

GÖZALTILAR VAR
Olayla ilgili araştırmalarını genişleten ekipler, kamyonların hareket ettiği bir depoya operasyon düzenledi. TEM Otoyolu'nda durdurulan kamyonlar ve depoda yapılan aramalarda toplam 25 milyon 500 bin adet gümrük kaçağı boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y.Ö., M.A., M.A.K. ve Y.Ç. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, makaronlara ve kamyonlara el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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