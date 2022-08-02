03 Ağustos 2022, Çarşamba
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Kocaeli'de yolcu dolu otobüs uçtu: Çok sayıda yaralı var | Her anı kamerada...
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yolcu dolu özel halk otobüsü, rampa yukarı çıkamayınca geri geri kayarak, yolcu dolu başka bir otobüse çarptı. Otobüs daha sonra 5 metre yükseklikteki bahçe duvarından uçtu. Çok sayıda vatandaş yaralandı. Korku ve paniğe neden olan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.