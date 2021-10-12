12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kocaeli'de yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dolu anlar yaşandı

Kocaeli'de yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca korku dolu anlar yaşandı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2021 15:27
Kocaeli'de, yıkılan bir binanın çarptığı elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu.

Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı sırasında tedirginlik yaşandı. İş makinesiyle gerçekleştirilen yıkım sırasında, 5 katlı binanın ayakta kalan kısmı bir anda devrilmeye başladı. Yıkılan bina elektrik tellerine çarpınca kıvılcımlar çıkarak patlamalar meydana geldi. Yıkımı izlerken, kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımları görenler panikle etrafa kaçıştı. Bir tel koparken, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Binanın devrilmesi ve elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu
Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar tedirginliğe neden oldu
Geminbeli Tüneli’nde sona gelindi!
Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi!
İstanbul’dan kaçtı hayatı değişti!
İstanbul’dan kaçtı hayatı değişti!
Bursa’da fabrika patlaması! 1 kişi öldü
Bursa'da fabrika patlaması! 1 kişi öldü
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
Büyükçekmece’de köpeği suratından bıçakladılar
Büyükçekmece’de köpeği suratından bıçakladılar
Komşusuna hırsız girdi, cep telefonuyla kaydetti
Komşusuna hırsız girdi, cep telefonuyla kaydetti
Fatih’te tek teker kazası
Fatih'te tek teker kazası
Muhtardan karantinadaki küçük kıza sürpriz doğum günü
Muhtardan karantinadaki küçük kıza sürpriz doğum günü
Turizmciyi yaralayan saldırgan ve kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı
Turizmciyi yaralayan saldırgan ve kavgaya karışan 5 şüpheli yakalandı
Soy isim benzerliği kabusları oldu
Soy isim benzerliği kabusları oldu
Sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı
Sokak ortasında işlenen cinayetin görüntüsü ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster