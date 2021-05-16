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Kocaeli'de mayıs ayı ortasında şiddetli dolu yağışı

İHA
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Giriş: 16.05.2021 21:04
Güncelleme:16.05.2021 21:07
Kocaeli’nin yüksek kesimleri şiddetli dolu yağışıyla beraber beyaza büründü. Başta Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde etkili olan dolu yağışı vatandaşları şaşırttı.

Kocaeli'de yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili olurken vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

Başta Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Yer yer fındık büyüklüğünde yağan dolular Mayıs ayında etrafı beyazlara bürürken duruma şaşıran İshakçılar ve Sucalar köyündeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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