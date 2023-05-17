Kocaeli’de dehşet veren yangın! 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Barbaros Mahallesi’nde dehşet veren bir yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple, çatıda çıkan yangın bir süre sonra yerini yoğun alevlere bıraktı. Apartman kısa süre içerisinde tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını yoğun uğraşlar sonucunda söndürmeyi başardı.